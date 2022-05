Markizáčka priznala ROZCHOD: Vyzeralo to na veľkú lásku, ale... Bol to OMYL!

BRATISLAVA - Takmer každý z nás sa už dostal do situácie, keď si myslel, že našiel svojho dokonalého partnera, no napokon sa ukázalo, že išlo o jeden veľký omyl. Takouto trpkou skúsenosťou si dvakrát za pomerne krátky čas prešla aj jedna z najsympatickejších súťažiacich z poslednej série Fary - Nikola Báleková, ktorú diváci evidujú najmä pod prezývkou Luna.

Éterickú slobodnú mamičku sme stretli pred niekoľkými dňami na prestížnej módnej prehliadke, ktorá sa konala na lodi na Dunaji. Luna sa však tejto šou nezúčastnila ako hosť - bývalú farmárku na prehliadku povolala organizátorka a zároveň aj módna návrhárka Andrea Koreňová, pričom tieto dve dámy spolu úzko spolupracujú.

Galéria fotiek (24)

No a keďže spomínaná dizajnérka dáva na svojich prehliadkach rada priestor "neokukaným" modelkám a dámam nie úplne typického zjavu, možnosť stáť na móle dala aj tejto výraznej žienke. Luna sa medzi mnohými známymi tvárami, ktoré sa na prehliadke zúčastnili, už na prvý pohľad vynímala. A keďže sme sa dopočuli, že má nejaké zaujímavé novinky, oslovili sme ju aj na rozhovor.

„Bolo to úžasné, pretože som si myslela, že ja ako potetovaná a extravagantná nemôžem byť nikdy nejakou modelkou. Takže bol to skvelý zážitok, možno prinesieme niečo nové do sveta módy,” povedala nám charizmatická Luna krátko po tom, čo zišla z móla. Keď už prišla reč na tetovania, podebatovali sme aj o tých, ktoré si robila sama a o tom, ako sa vysporiadala s tými, ktoré časom oľutovala. A dokonca nám prezradila aj to, aké trpké skúsenosti ju doviedli k tomu, že si tieto ozdoby na tele začala svojvoľne vytvárať.

Galéria fotiek (24)

O Lune sa naposledy hovorilo najmä v súvislosti so vzťahmi - potom, ako vypadla z Farmy, sa dozvedela, že ju partner podvádzal, no a neskôr sa počas finále reality šou prevalilo, že sa dala dokopy s dobrým kamarátom Miroslava Mesuta Debnára, ktorý sa stal víťazom Farmy 13. A Luna nám počas rozhovoru prezradila, že ani tento pokus o lásku jej, žiaľ, nevyšiel. No čo sa týka vzťahov, do tejto témy sme načreli aj hlbšie. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si náš rozhovor!

