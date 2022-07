PRIBRALA 26 KÍL! Plačková 2 týždne pred pôrodom: Chôdza ako tučniak a CELULITÍDA aj na chrbte!

Pre budúcu mamičku Plačkovú sa tehotenstvo v týchto letných horúcich dňoch za chvíľu skončí. Podľa jej slov má na svet priviesť prvorodeného syna Diona už o dva týždne. Posledné dni ale vedia byť pre mamičky veľmi náročné a ani Zuzana nie je výnimkou. Problém jej robí najmä váha. Ako prezradila, pribrala neuveriteľných 26 kíl.

„Fajne, nejakých 26 kíl sme hore. Túto váhu pri pohľade na mňa by nikto netipoval a vlastne ani ja sama. Neviem, či vôbec funguje dobré tá váha, jak sa na to pozerám,“ napísala Zuzana. No pri pribratí to ani zďaleka nekončí a zmeny, ktoré s nimi prichádzajú, si všimla aj spomínaná influencerka. Celulitída na nohách sa dá očakávať, ale aj na chrbte? Prekvapená bola aj sama Zuzana.

„Inak, včera som si všimla, že mám celulitídu aj na chrbte, to som nevedela ani, že niečo také existuje“ napísala v jednej z množstva instastoriek, ktoré pridáva. „A inak, moja chôdza už znázorňuje postavičku Pingui zo strany na stranu,“ smeje sa budúca mamička. „Ja milujem tehotenstvo, zažívať toto je jedna veľká radosť, keď si nevieš poriadne ani na riť sadnúť, lebo ťa bolí už fakt všetko,“ dodala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Z.P.