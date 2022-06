Plačková urobila strašnú hlúposť: Neposlúchla lekárov a...!

V piatok sa mala Zuzana Plačková zúčastniť boxerského zápasu, miesto toho skončila v nemocnici. A nateraz tam ešte stále zostáva. Ako ráno informovala svojich fanúšikov, dnes ju ešte domov neprepustia.

Známa influencerka zvyčajne nemá problém s úprimnosťou a aj tentoraz priznala svoj podiel viny na svojom stave, ktorý ju doviedol do zdravotníckeho zariadenia. Problémom bol totiž nedostatok železa. „Ja som mala vždy s tým železom strašné problémy a vždy, keď som išla na nejakú operáciu, tak mi ju museli posunúť o 4 dni a museli ma nadopovať železom na to, aby som mohla podstúpiť operáciu,” priznala Zuzana. No evidentne si ponaučenie nezobrala.

Až teraz si sype popol na hlavu. „Dokonca mi pán doktor aj predpísal v treťom mesiaci tehotenstva to železo a ja nechápem prečo, ale proste som ho nebrala. Beriem xy iných vitamínov, pijem kolagén, nikdy nie som chorá, ale toto... Proste, aby som ja zlyhala na železe...” zverila sa svojim sledovateľom. „Moja chyba, moja hlúposť. Treba počúvať lekárov. Oni proste vedia, čo máme robiť, netreba byť moc premúdrelý,” dodala Plačková, ktorá si aktuálne v nemocničnej posteli už doštudovala, akými potravinami si má udržiavať správnu hladinu železa v tele.