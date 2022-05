Slovenská kráska o problémoch s DOJČENÍM: VYTOČENÁ do vývrtky... TOTO si k nej naozaj dovolila LEKÁRKA?

BRTISLAVA - Zrejme každá mamička vníma dojčenie svojho dieťatka ako absolútne prirodzenú záležitosť. Bohužiaľ, nie každej je dopriate, aby mohla. A aj napriek tomu, že sa ženy snažia dať svojmu bábätku dôležité živiny, občas to z rozličných dôvodov skrátka nejde. A to je dôvodom, prečo je dojčenie mimoriadne citlivou témou, čo však nie každý rešpektuje...

Brunetka z markizáckej Farmy X Karin Hegedüs Dvořáková je už viac ako štyri mesiace mamičkou dcérky Melissy, ktorú na svet priviedla v polovici januára. A keďže svojich sledovateľov od začiatku tehotenstva veľmi otvorene informovala o všetkom čo prežíva, rovnakú priamosť si zachovala aj potom, čo porodila. A už po pár dňoch avizovala, že má problémy s dojčením.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram K.D.

„Veľmi sa snažím, veľmi. Za mňa je to asi najťažšia vec po pôrode," vyjadrila sa ešte v januári čerstvá mamina, no a neskôr prostredníctvom Instagramu zháňala pomoc v podobe laktačnej poradkyne. Tú napokon aj našla, no ako sa ukázalo, problémy s dojčením pretrvávali aj naďalej. A hoci sa Karin snažila ako mohla a urobila všetko preto, aby mohla dcérku dojčiť, nepodarilo sa.

Tákáto situácia mnohé mamičky veľmi zamrzí. O to viac, ak sa ju niekto rozhodne absolútne necitlivo okomentovať. A presne to sa stalo aj bývalej farmárke. Paradoxom je, že totálne neprimeranej reakcie sa jej dostalo priamo od lekárky, keď bola s dcérkou u kardiologičky. „Ja si myslím, že toto je úplne nemiestne. Sa hádať, kto môže, nemôže, kto kojí, nekojí. Podstatné je, že máte zdravé dieťa. Nie to, či iná žena to robí inak alebo...," uviedla Karin.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

No a následne opísala, čo jej bola schopná povedať lekárka. „Išla som ku kardiologičke a pani doktorka sa ma spýtala, že či kojím. A ja že už nekojím. A ona: Aha, tak maminka má prsia na okrasu...," uviedla rozhorčená Karin, ktorej hnevu sa zrejme nebude čudovať žiadna žena, ktorá sa snažila dojčiť, no napriek jej úsiliu sa nezadarilo...