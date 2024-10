Veľkolepá premiéra muzikálu Mojžiš: SEXI Tkáčová, zvodná Sisa a Škrabáková... Wau, TOTO je jej syn?!

(Zdroj: Ján Zemiar)

V piatok večer sa v Divadle Nová scéna konala prvá premiéra muzikálu na motívy biblického príbehu o Mojžišovi. Ide o dielo, pod ktoré sa autorsky podpísali Patrik Vyskočil a Dávid Hartl. „Musím sa priznať, že je to naozaj náročné, ale bolo to moje rozhodnutie dať si túto osobnú výzvu a dokázať niečo, o čo sa u nás ešte nikto nepokúsil v rámci takéhoto veľkého projektu,“ vyjadril sa pre Topky.sk Vyskočil.

Ten je autorom námetu, konceptu, libreta, ale aj hudby a textov piesní, navyše v muzikáli hrá a celý ho aj režíruje. „Musím ale povedať, že sám by som niečo také nikdy nedokázal. Sekunduje mi môj skvelý kamarát Dávid Hartl a do tímu sme si prizvali osvedčených umelcov ako Ján Štrasser, Ľubo Dolný či Peter Pavlac. Ďalej mám okolo seba úžasný tím ľudí, či sa jedná o hercov, tanečníkov, realizátorov alebo o technické zložky,“ dodal s tým, že sú ako jedna veľká rodina.

A v piatok predstavili dielo, na ktorom tvrdo pracovali posledné mesiace. V úlohe Mojžiša sa predstavil Lukáš Pišta a Ramzesa si zahral Dárius Koči. Novinku si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych osobností. Za všetky spomeňme herečku Luciu Vráblicovú, ktorá prišla so synom, Dominiku Kavaschovú, ktorá prišla s kolegyňou Andreou Bučko, Karola Čálika, Ivetu Malachovskú, či Máriu Rehákovú.

Premiéru si nenechali ujsť ani manželia Tkáčovci - v novinke totiž hrá aj ich dcéra Amélia, ktorá stvárňuje postavu malej Miriam. No a hrdá mamička Iveta bola ozdobou večera. Oblečenú mala krásnu svetlomodrú róbu, ktorá po bokoch rafinovane odhaľovala kožu. Pôsobilo to veľmi sexi.

Iveta Tkáčová (Zdroj: Ján Zemiar)

Neprehliadnuteľná počas večera bola aj Sisa Sklovská, ktorá do spoločnosti prišla s manželom Jurajom Lelkesom. Oblečené mala síce elegantné sako, no pod to si nedala žiaden top. Prítomným pánom tak neraz zabehlo očko do jej hlbokého výstrihu.

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Do divadla zavítala aj herečka Gabriela Škrabáková... A neprišla sama - mala pánsku spoločnosť. Nešlo však o žiadneho nového nápadníka, ale o jej milovaného syna Marcusa. Pozrite, aký veľký a pekný chlapec z neho vyrástol!

Gabriela Škrabáková so synom Marcusom (Zdroj: Ján Zemiar)