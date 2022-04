MILENECKÝ POMER veľvyslanca: Šokujúce odhalenia a... Toto je veľký PRÚSER!

Keď sa na verejnosť dostali informácie o tom, že Veronike Žilkovej skrachovalo manželstvo, mnohí zostali v šoku. A to nielen pre to, že sa krátko pred tým vrátila z dovolenky, ktorú so svojim mužom a dcérou strávili v Dubaji. Ale tiež pre to, že veľvyslanec dal svojej zákonitej kopačky prostredníctvom e-mailu.

Ako v týchto dňoch vyšlo najavo, príčinou rozpadu dlhoročného manželstva je mladšia milenka. Tú si veľvyslanec ČR v Izraeli našiel pramo na pracovisku. Ako informuje blesk.cz ide o istú Markétu Horňákovú, ktorá na úrade v Tel Avive pracuje od roku 2016 a zastáva post konzulárnej asistetnky.

Pomerne šokujúco vyznieva odhalenie, že na ženatého veľvyslanca si robila zálusk prakticky už od svojho nástupu. „Chválila sa, že ho určite rozvedie. Dokonca sa na to medzi kolegami vsádzalo,“ prezradila bývalá zamestnankyňa ambasády.

Nevedno, ako dlho tento milenecký románik na pracovisku trvá. Je ale dosť pravdepodobné, že Stropnickému môže narobiť značné problémy. Ako už Žilková naznačila, v rezidencii môže s veľvyslancom bývať len jeho rodina. Keďže Stropnického milenka sa tam často zdržuje, ide o porušenie diplomatického protokolu a rôznych bezpečnostných predpisov a nariadení.

Milenecký pomer na pracovisku je tiež v rozpore s etickým kodexom Ministerstva zahraničia ČR. „Zamestnanec sa v súkromnom živote vyhýba takým činnostiam a správaniu, ktoré by mohli znížiť dôveru v štátnu správu v očiach verejnosti,” znie úryvok z dokumentu. Zamestnanec Ministerstva zahraničia ČR si má byť tiež vedomý toho, že v oblasti etiky má dopad na štátnu správu ako celok a má ísť ostatným príkladom. Ministerstvo sa k tejto pikantnej záležitosti stavia opatrne. „Túto situáciu nebudeme nijako komentovať,” napísala Blesku hovorkyňa Lenka Do. Samotný Stropnický sa k afére verejne vôbec nevyjadruje.

Galéria fotiek (7) Lucie Borovcová (vpravo) bola Stropnického manželkou dvakrát. V oboch prípadoch ju opustil kvôli inej žene.

Zdroj: profimedia.sk

Pre blesk.cz však situáciu komentovala jeho bývalá manželka Lucie Borovcová. Matka jeho troch detí dokonca zažila toto poníženie a zradu hneď dvakrát. Najskôr ju opustil kvôli staršej herečke Daniele Kolářovej. A hoci manželstvu dali druhú šancu, potom ju opustil práve kvôli Veronike Žilkovej. „Mne urobil to isté. Dovolenka a potom koniec. Ale už je to dávno. Mám svoj život, darí sa mi dobre a proti pani Žilkovej nič nemám,” uviedla Borovcová. „Ale napadlo mi, že takto by sa veľvyslanec správať nemusel. Mne je to už fuk, ale mojich detí sa správanie ich otca dotýka. Hanba,” dodala Lucie, ktorá je so Žilkovou v kontakte prostredínctvom sms správ a rovnaký osud ich v podstate spojil.