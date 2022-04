Šokujúci ROZVOD po 18 rokoch: Potvrdené! Českú herečku opustil manžel kvôli mladšej MILENKE!

Martin Stropnický v polovici marca prekvapil svoju manželku mailom, v ktorom jej oznámil, že už pre nich dvoch nevidí budúcnosť. „Napísal mi, že prípadný nový vzťah je toho dôsledkom,“ uviedla vtedy herečka. Už z týchto slov bolo zrejme každému jasné, že takto veľvyslanec len pripravuje svoju ex na čoskoré prevalenie sa jeho nového vzťahu.

A teraz sa začali ozývať zaručené zdroje z ambasády v Izraeli. Ako informuje český Blesk, nová Stropnického partnerka sa volá Markéta a na úrade v Tel Avive pracuje od roku 2016 ako konzulárna asistentka. No a na veľvyslanca si vraj brúsila zuby už od jeho nástupu pred takmer štyrmi rokmi.

„Chválila sa, že ho určite rozvedie, dokonca sa na to medzi kolegami vsádzalo. Za Stropnického prešla výberovým konaním na vyšší post a od tej doby robí kariéru,“ tvrdí bývalá zamestnankyňa ambasády, ktorá je so zákulisím českého veľvyslanectva dobre oboznámená. A Žilkovú, prekvapivo, anonym nezarazil.

„Podobné anonymy o jeho vzťahu na ambasáde dostávam často. Prvý pred tromi rokmi a v posledných mesiacoch znova. Informovala som o nich opakovane manžela. Doposiaľ ich vyvracal,“ priznáva Žilková. Podľa správ z Tel Avivu je nový vzťah Stropnického na pracovisku verejným tajomstvom, Markéta je vraj dokonca častým hosťom v jeho rezidencii.

„Asi bude pravda, že ich vzťah trvá celé tri roky. Manžel mi pred pár dňami túto mladučkú milenku osobne priznal. Viac to na žiadosť manžela komentovať nebudem,“ povedala Blesku Žilková s tým, že ona sa rozvádzať nechce. Ďalší postup tak bude musieť zvoliť Stropnický. Informácia, že si jej manžel vodí milenku do rezidencie, ju však vytočila.

„Na to, že by jeho podriadená už v rezidencii veľvyslanca bývala, nemám čo odpovedať. Máme tam s Kordulkou stále svoje osobné veci, pretože sme predpokladali, že po otvorení hraníc v marci 2022 prebehne podľa možností návrat za otcom,“ vysvetľuje Žilková a upozorňuje na manželove priestupky. „Ak to tak je, bolo by to proti všetkým bezpečnostným predpisom, nariadeniam a diplomatickému protokolu. V rezidencii smie bývať iba rodina veľvyslanca,“ dodala herečka.