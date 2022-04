KONFLIKT pokračuje: Mirgová si opäť KOPLA do MARKÍZY... Drsný odkaz za ich slová!

BRATISLAVA - Ešte začiatkom marca v našom šoubiznise vypukla kauza Dominika Mirgová verzus Markíza, ktorej príčinou bolo to, že speváčku nepozvali súťažiť do Let's Dance. Plavovlasá mamička bola z kroku Záhorskej Bystrice sklamaná, keďže účasť v tejto tanečnej šou bola jej veľkým snom a tak nejak dúfala, že po rôznych hosťovačkách si v nejakom projekte zahrá aj "prvé husle"...

„Nikdy nič. Ani ahoj Dominika, chceme ťa obsadiť do šou ako účinkujúcu. Ahoj Dominika, 15 rokov robíš SuperStar pekné meno, makáš tu, drieš, poď, pozývame ťa ako hosťa odprezentovať aspoň tvoju tvorbu. Alebo si aspoň poď sadnúť do hľadiska ako hosť. Nikdy mi nebolo ponúknuté v rámci TV médií, myslím, niečo väčšie, ako sa v našej brandži hovorí - niečo pre tých áčkových,“ vyjadrila sa rozčarovaná Dominika.

„Poslušne som absolvovala všetky možné DOD-čka, eventy, afterpárty (tam ma médiá rady volali, lebo vedeli, že o mne bulvár vždy napíše),” rozpísala sa Dominika, ktorá svojimi slovami vyvolala slušný humbuk a neskôr ešte dodala, že hoci sa v niektorých projektoch objavila, vždy hrala len "druhé husle" v pozadí. Na oplátku sa neskôr zdroj z televízie vyjadril, že svojimi neuváženými slovami dosiahla presný opak. A síce, že ju úplne odstrihnú.

K tomu sa však už mladá umelkyňa viac vyjadrovať nechcela. Teda, až doteraz. Aktuálne totiž vyšiel jej nový videoklip k skladbe Check, no a zdá sa, že Domčine emócie stále neochladli. ,,Vždy som bola pripravená svietiť, aj keď volali len vtedy, keď bola prvá možnosť obsadená. No dnes to vážne už nemienim riešiť, tam je exit,“ znie kúsok z jej skladby a po nedávnom incidentne sú mnohí presvedčení o tom, že naráža práve na Markízu.

„Ja potrebujem viac jak váš rám, no nepotrebujem sa prosiť o šou, stačilo ďakujem vám, teraz počúvaj mňa, kým som voľná,“ dodáva v pokračovaní textu Dominika, ktorá týmto svojím vyjadrením zrejme celú kauzu nadobro uzavrela.