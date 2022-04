Kristína Kormúthová o morbídnej obezite: FOTO Nie je to gustiózne ani motivujúce. Sebaláska je super, ale...!

Ona sama už mnohokrát čelila rôznym poznámkam, že by mala nejaké to kilo zhodiť alebo zasa naopak - pribrať. Dôležité však je to, aby sa žena vo svojom tele cítila dobre. Ibaže pravdou je, že morbídna obezita (pokiaľ za ňu nemôžu napríklad zdravotné problémy, ale iba extrémne zlý životný štýl a nezodpovednosť k vlastnému zdraviu) je rovnakým problémom ako trebárs anorexia. A presne tak to podľa všetkého vníma aj Kristína.

Tá upozornila na to že sebaláska je síce úžasná a každá žena by sa mala milovať, no človek by mal mať nejaké hranice. Napríklad istá morbídne obézna žena, ktorej podobizeň Kristína zverejnila na svojom Instagrame. Táto vysmiata dáma má na sebe tričko s veľavravným názvom "Som tučná, poďme sa zabávať". Naskytá sa otázka, či je takéto niečo správnou motiváciou k sebaláske alebo naopak ignorovaním extrémneho zdravotného problému tváriac sa, že je to v poriadku.

Keďže nikto z nás nežije v koži dotyčnej dámy, netušíme, či jej život sprevádzajú zdravotné problémy, na druhej strane sa netreba tváriť, že neexistujú ženy, ktoré sa do takéhoto stavu doviedli samé, majú nastavený extrémne toxický životný štýl a tým, ako morbídnu obezitu prezentujú, neškodia len samy sebe, ale môžu škodlivo ovplyvniť mnoho dievčat.

„Toto mi nepríde ani gustiózne, ani na pretŕčanie a ani motivujúce. A napísať, že "som tučná,, poďme žúrovať," no posúďte, aký je toto vzor. Samozrejme, ak je šťastná, tak som rada aj za ňu. Ale pri takej nadváhe musí mať obrovské zdravotné problémy, ktoré už v mladom veku môžu vyústiť do fatálnych rozmerov,” napísala k záberu zo sociálnej siete Kristína.

„Rozumiem výrazu BODY POSITIVITY. Ale... Obezita je už druhý celosvetový najčastejší dôvod úmrtia,” dodala bývalá moderátorka. A čo si myslíte vy? Súhlasíte s ňou alebo sa prikláňate skôr na opačnú stranu?