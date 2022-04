Tehotnej Plačkovej naložili, že je TUČNÁ: Ostrá reakcia Zuzany... TUPÉ PI*E!

Naberanie na váhe je niečo, čo k tehotenstvu absolútne patrí. I tak sa však nájdu dámy, ktoré sa rady montujú do života cudzích ľudí a pozorne sledujú, či žena na ich vkus nenabrala veľa alebo naopak málo.

Človek však nemôže vyhovieť každému a čo je najdôležitejšie - ani nemusí. A už vôbec nie ľudom, ktorí do jeho života nepatria. Pre mnohých je ale ohováranie iných zjavne najväčším koníčkom, no zároveň aj znakom toho, že sa zjavne nemajú čomu inému venovať. Zuzana Plačková ale rozhodne nepatrí k tým, ktoré by si od internetových hrdiniek nechali skákať po hlave. A dôkazom toho je i to, čo najnovšie zverejnila na svojom Instagrame.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Z.P.

V jednom z videí, ktoré nakrútila, sa istej slečne zdalo, že Zuzana je akosi pri sebe. No a o svoj dojem s dávkou výsmechu sa chcela podeliť aj s niekým iným. Ibaže, stalo sa, čo sa nemalo, a správu omylom poslala jednej z Plačkovej kamarátok. „Jaká je tučná, keď nemá filtre,” smiala sa istá Nikola, ktorá vzápätí zistila, že správu poslala zlému adresátovi.

„Asi ste zle poslali. Ja sa nikdy nikoho nezastávam, ale skúste sa vy natočiť na širokouhlý režim a zaručujem, že aj vy budete vyzerať ako + 20kg. Pekný večer,” odpísala slečne Zuzanina kamarátka, ktorá túto konverzáciu preposlala aj jej. Reakcia tehotnej influencerky na seba nenechala dlho čakať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZP

A ako to už býva zvykom, bola pomerne ostrá a bez servítky pre ústami. „A potom sú medzi nami takéto tupé pi*e, čo omylom pošlú správu niekomu inému, ako chceli. Točila som sa ráno, bez filtru a som tehotná. Pribrala som 10 kilogramov, moja zlatá. Tak logicky, že som aj zavodnená,” napísala k obrázku správy, ku ktorému rovno pridala "nick" dotyčnej mudrlantky.

„Je mi smiešne, ako môže byť niekto tak mimo, že to ešte pošle aj mojej kamoške. Každopádne toto je len polovica mojej priberacej fázy a verte tomu, že ešte budem, ako povedala slečna - tlstejšia,” odkázala svojim sledovateľom Zuzana.