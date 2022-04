12-ročná dcéra Belohorcovej sa NALÍČILA: FOTO Ty kokos, veď vyzerá AKO ZUZANA počas moderátorskej éry!

BRATISLAVA - Nuž, tak táto slečna veru gény nezaprie! Zuzana Belohorcová je pyšnou mamičkou dvoch rozkošných ratolestí - synčeka Nevia, ktorý sa narodil v roku 2013 a staršej Salmy. A hoci má len 12-rokov, keď sa nalíči... Veď to je celá mama!

Vyzerá to tak, že Salma doslova vyhrala genetickú lotériu a po svojich úspešných rodičoch podedila len to najlepšie. Je mimoriadne šikovná, temperamentná a nesmierne talentovaná, čo aj patrične dáva najavo. Ako väčšina dnešných detí, i Salma je pomerne aktívna na sociálnych sieťach, kde jej nekonečná energia dostáva priepustku.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram ZB

Salma rada tancuje, vymýšľa, no a ako každé dievča v jej veku, začína experimentovať so šminkami. Aj najnovšie sa na svojom profile pochválila lookom, ktorý si sama vymyslela. A teda, s takýmto líčením by ste jej zrejme len ťažko tipli 12-rokov.

S výrazne červenými perami a hrubými linkami vyzerá minimálne o dobrých 6-7 rokov staršie a možno by ste ani nezaváhali a povedali si, že sa dívate na dospelú dvadsiatničku. Nehovoriac o tom, že s touto vizážou sa malá Salma až extrémne podobá na svoju mamu v časoch jej najväčšej slávy. Čo myslíte?