Spevák Red Hot Chili Peppers: O PANICTVO prišiel ako 12-ročný! S OTCOVOU FRAJERKOU

Americký hudobník a spevák, jeden zo zakladateľov formácie Red Hot Chili Peppers - Anthony Kiedis má za sebou poriadne búrlivú minulosť. Vďačí za to najmä svojmu otcovi - Johnovi. Ten sa s jeho matkou Margaret rozviedol, keď mal chlapec len 3 roky. Ako 11-ročný sa však presťahoval k svojmu otcovi do Los Angeles. A tam sa začala písať jeho divoká mladosť.

Anthonyho otec sa totiž okrem herectva živil aj ako drogový díler. Vo svojej biografii s názvom Scar Tissue sa napríklad zveril, že v čase dospievania experimentoval s marihuanou a kokaínom. Keď mal 14 rokov, náhodne vyskúšal aj heroín.

Mimoriadne zaujímavé je však aj umelcovo rozprávenie o tom, ako prišiel o poctivosť. Mal 12 rokov a žena, s ktorou mal svoju prvú sexuálnu skúsenosť bola frajerkou jeho otca. Ešte viac šokujúce je to aj preto, že sa to všetko dialo akoby s jeho požehnaním. Na otázku, či s ňou môže mať svoju prvú sexuálnu skúsenosť, poznamenal - „Iste, synu!” A potom im v izbe zo štyroch matracov vyrobil veľkú posteľ, kde sa to všetko odohralo.

