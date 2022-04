Šialená scéna na obrazovkách Markízy: KŇAZ V SUTANE si vyskúšal... Tak TOTO ste ešte nevideli!

Aj vy ste si mysleli, že farár nemôže pôsobiť kuriózne? Nuž, s predstavivosťou divákov sa pravidelne pohrávajú nové epizódy seriálu Svätý Max o rovnomennom podvodníkovi a zlodejovi, ktorý sa pokúša uniknúť spravodlivosti, a tak zakotví ako falošný farár v mestečku Kraľovany.

Tam sa dostáva do rôznych nevšedných situácií a hoci ide o falošného kňaza, sledovať postavu duchovného, ktorý sa správa všelijako, len nie v súlade s kostolným poriadkom, je presne tým, vďaka čomu je tento seriál výnimočný. A inak to nebude ani počas dnešnej epizódy, kedy dostane vaša vidina kňaza opäť nový rozmer.

Max má konečne príležitosť zmocniť sa monštrancie, ktorá sa bude niesť počas procesie v susednej obci. Najprv ale musí presvedčiť miestny futbalový tím, aby sa postavil proti tímu zo susednej obce a on mohol počas zápasu vymeniť cenný originál za jeho lacnú kópiu.

Herec Vincent Navrátil sa v úlohe Maxa bude postaví do brány, aby odchytal veľmi dôležitý futbalový zápas, v ktorom ide o miestny pohár. Sústrediť sa na loptu a navyše aj na to, aby sa človek nepotkol o sutanu, je celkom náročné. A ako to celé dopadlo? To uvidíte už dnes o 20:30 na Markíze!

