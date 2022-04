TAJNÁ SVADBA Kardashianky: "Áno" povedala v čiernom overale uprostred noci!

Najstaršia zo slávnych sestier Kardashianových a bubeník formácie Blink 182 sa totiž podľa medializovaných informácii v noci z nedele na pondelok zosobášili.

Viacerým médiám to potvrdil majiteľ One Love Wedding Chapel Marty Frierson. „Nevedel som, o koho ide. Inzerujem nás ako 24-hodinovú službu a oni sa chceli uistiť, či tam stále som,” uviedol pre People majiteľ kaplnky. „Vyžiadali si dvojníka Elvisa Presleyho a potom si s ním aj zatancovali. Bol to obraz veľkej lásky a užili si veľa zábavy,” dodal Frierson.

Svadobný obrad sa konal pätnásť minút pred 2. hodinou v noci a trval zhruba 30 minút. Manželia prísne zakázali, aby ktokoľvek na mieste robil nejaké fotografie alebo videá. Podľa niektorých informácií so sebou mali vlastného fotografa a ochranku.

Špekuluje sa tiež o tom, či je táto svadba právoplatná. Niektoré média uvádzajú, že so sebou mali všetky potrebné povolenia k sobášu a za svedka im bol práve majiteľ kaplnky. Iné zdroje tvrdia, že išlo o spontánne rozhodnutie a ich svadba teda bez chýbajúceho povolenia nie je zatiaľ právoplatná. Nuž, časom uvidíme...