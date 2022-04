Nová hviezda Markízy: Fracek zo slávnej rodiny!

Mladý herec teraz pre televíziu Nova v programe TALK! prezradil, že jeho známa mama pritom vôbec nechcela, aby sa vybral v jej šľapajach. Túžila mať z neho doktora. „Človek buď môže ísť rovnakou cestou ako jeho rodičia, alebo úplne opačnou. A napriek tomu, že si mama priala, aby som šiel tou opačnou cestou, vybral som si túto,” uviedol Navrátil, ktorý je nielen hercom, ale aj režisérom a scenáristom.

Galéria fotiek (3) Veronika Žilková so synom Vincentom a dcérou Agátou

Zdroj: profimedia.sk

To, že to ako syn slávnej mamy nebude mať v živote úplne ľahké, sa prejavilo hneď v škole. „Keď som napríklad prišiel do školy, tak sa so mnou nikto nerozprával, pretože sa na mňa pozerali ako na fracka zo slávnej rodiny, ale to k tomu patrí. Spevnilo ma to ako človeka,” vyhlásil Vincent. „Pretože som z tejto rodiny, musel som vždy ľuďom dokazovať, že som si tie veci vybudoval sám. Navyše je ťažké odhadnúť, čo som si vybudoval sám a čo som v živote získal vďaka tomu, kde som sa narodil. Samozrejme mi to pomohlo,” dodal.

Ako ďalej poznamenal, po mame zdedil aj nepriateľov, ale nijako zvlášť ho to netrápi. Veroniku navyše ako režisér aktuálne obsadil do projektu, ktorý jeho firma vyrába práve pre televíziu Nova.