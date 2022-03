ZNÁSILNENIE pred kamerami: Juraj Bača šokuje agresiou... Kolegyňa potrebovala TERAPIE!

Juraj Bača nakrúca nielen na Slovensku, ale aj u našich západných susedov. V seriáli Ordinace v růžové zahradě stvárňuje lekára Michala Rennera. Nuž, a ako už bolo spomenuté, tvorcovia si pre neho pripravili aj dosť náročné scény.

Seriálový Michal totiž po pracovnom večierku stiahne k sebe domov kolegyňu Radku, ktorá je opitá. V istom momente začne s intímnosťami. A hoci Radka dá jasne najavo, že jej to je nepríjemné, on neprestane. Je dokonca násilný a sexuálne ju zneužije.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Nova

Obeť sexuálneho násilia stvárnila Anička Slováčková. Tá prezradila, že nakrúcanie pre ňu bolo naozaj náročné. Scénu podľa vlastných slov preberala s kolegami a dokonca aj terapeutmi. Tiež si na túto tému pozrela nejaké dokumenty. Hoci išlo o náročné a agresívne scény, na Juraja nedá dopustiť. „Bola som veľmi rada, že sme túto scénu točili s Jurajom. Je to neuveriteľne dobrý a slušný človek. Stále sa uisťoval, či som v poriadku,” prezradila pre super.cz herečka.

Spomínaný úryvok zo seriálu nájdete TU!

K agresívnym scénam sa v rozhovore pre TV Nova vyjadril aj Juraj. „Je to ťažká téma. A zároveň je poslaním toho umenia v televízii alebo v divadle otvárať tieto témy. Bolo by naivné myslieť si, že sa to nedeje,” poznamenal Bača s tým, že mnohí násilníci na prvý pohľad nevyzerajú tak, že by boli niekomu schopní ublížiť. „Keď ale niekto zneužije svoju silu alebo akúkoľvek prevahu, tak sa z neho automaticky stáva agresor a neplatia žiadne ospravedlnenia,” uzavrel.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Nova

