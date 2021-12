Dusno počas finále Pečie celé Slovensko: Zdravotné problémy moderátora... Museli ho ratovať zdravotníci!

Po dlhých dvoch mesiacoch, čo šou Pečie celé Slovensko zabávala divákov RTVS, sa dozvieme meno absolútneho víťaza. Už dnes večer totiž verejnoprávna televízia odvysiela veľké finále projektu. V tom sa stretnú traja najlepší pekári - Alena Sabolová, Miňo Macula a Lucia Piterka. Vyvrcholenie súťaže však nebolo náročné len pre súťažiacich, ale aj pre samotných moderátorov.

Jurajovi Bačovi prišlo nevoľno. Zdroj: RTVS

Svoje by o tom vedel hovoriť aj Juraj Bača. Tomu totiž počas moderovania prišlo náhle zle. Natáčanie sa tak na chvíľu muselo prerušiť a jeho museli ratovať privolaní zdravotníci. Našťastie o nič vážne nešlo, záchranári zmerali moderátorovi tlak, podali pohár vody a po chvíli mdloby ustúpili. Veľké finále tak úspešne odmoderovali až do úplného konca obaja moderátori.

„Priznám sa, že žiadna senzácia sa nekonala. Ani som neodpadol, ani žiaden kolaps. Trošička mi prišlo nevoľno, ale nerobil by som z toho žiadnu drámu. Zdravotníci mi len pre istotu zmerali tlak, ale asi len málo cukru - to bol ten dôvod. Finále malo čarovnú atmosféru a veď koniec koncov aj diváci uvidia, že tak, ako všetkých 9 epizód, aj tieto sme s Milanom odmoderovali s úsmevom na tvári a úplne do pohody. Veď nie som z cukru,“ prezradil pre Topky.sk Bača.

Moderátora musel ratovať zdravotník. Zdroj: RTVS

