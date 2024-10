Bolestivá TRAUMA jojkárskej hviezdičky: ZNEUŽÍVAL ju rodinný príslušník!

(Zdroj: pixabay.com)

Martina Malinová sa zviditeľnila v jojkárskej šou Take Me Out. A aj keď si hľadala chlapa na obrazovkách, v súkromí je to krehké žieňa, ktoré má za sebou trpkú minulosť. Zažila totiž sexuálne zneužívanie od rodinného príslušníka. Ako sama priznala, neudala ho na polícii, ale odpustila... „Nie nesedí - bolo to vtedy v mojich rukách. No už ako malej mi išlo v hlave: ,neposielaj ho na celý život sedieť, ak dokážeš odpustiť - má len jeden život.' Už dnes viem, že mi to povedal Boh. Odplata nie je v našich rukách, ale v tých Božích," priznala.

„V Biblii sa píše, že ponížení budú vyvýšení. 100x nám odplatí za našu hanbu. Veľa som v živote odpustila a odovzdala do správnych rúk. Dnes sa nedeje náhodou v mojom živote čo sa deje," pokračovala. Tento nepríjemný zážitok sa však na nej podpísal. „Nikdy ma neuvidíte chodiť polonahú doma, čo baby bežne robia. Nemôžem si ľahnút vedľa môjho otca, alebo sadnúť si mu na koleno bez toho, aby som sa niečoho obávala - otec som dala len príklad, lebo to bol starší muž. Nemám rada starších mužov," uviedla.

„Nerozprávam sa s nikým otvorene na tému sex. Nemám rada dotyky starých chlapov, pohľady a narážky. Neuvidíte ma vo výstrihu. Dokonca s plavkami mám problém. Nikdy si nesadnem sama do auta s chlapom starším Nie som rada v prítomnosti vlastného otca v jednom byte počas noci (ale ocina sa to netýka on to nebol)," vysvetlila. Po tomto objavila v sebe obrovskú silu a má väčšiu vieru v Boha, ktorý vraj ako jediný pri nej stál.

