Druhý pár markizáckej Svadby: Nevesta bola z listu NEPRÍJEMNE prekvapená… NELICHOTIVÉ SLOVÁ na adresu ženícha!

BRATISLAVA - Za nami je už druhá epizódy Svadby na prvý pohľad, kde si svoje áno povedal ďalší pár. Tentokrát sa pred oltár postavili Janka a Jozef, no a hoci sú obaja mimoriadne sympatickí, zatiaľ to nevyzerá tak, že to medzi nimi klapne úplne "na prvú". Nevesta mala totiž jasné výhrady už krátko potom, čo si prečítala list od svojho budúceho manžela!