Striptérka z Diskopříběhu po 31 rokoch: Má 56 a stále vyzerá BOŽSKY… A TOTO že je jej syn?!

Galéria fotiek (3) Striptérka Ála z Diskopříběhu vyzerá aj po 35 rokoch stále božsky.

Zdroj: Bontonfilm

PRAHA - Film Diskopříbeh je v našich končinách dobre známy. Rovnako, ako jeho pokračovanie, v ktorom Ladislav Potměšil zažíva druhú pubertu. Okrem iného si tam užil románik so striptérkou Álou, ktorú stvárnila česká herečka Eva Čížkovská. Dnes má už 56 rokov, no stále vyzerá božsky... Netipli by ste, že tento urastený fešák je jej syn!