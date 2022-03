Silvia Kucherenko vytočená do biela: Rodina na UKRAJINE... Ho*no viete, nebudem sa vám KU**A spovedať!

BRATISLAVA - V týchto dňoch celý svet žije vojnou na Ukrajine. Každý sa s snaží pomôcť, ako môže, a prostredníctvom sociálnych sietí sa šíri množstvo nových informácií, odkazov na rôzne zbierky či pomoc ukrajinským občanom, no aj rôzne gestá či slová podpory. Do tejto masovej vlny sa však nepridala Silvia Kucherenko, ktorej bývalý manžel Sergej Kucherenko pochádza z Ukrajiny. A to, že sa tejto téme nejak aktívne na sociálnych sieťach nevenuje, jej podľa všetkého dali niektorí ľudia "vyžrať".

Sergej Kucherenko je otcom Silviinho synčeka Alexandra, a tak sa jej táto situácia naozaj bytostne dotýka. Na svojom Instagrame sa však možno tejto situácii nevenuje tak aktívne, ako by to od nej niektorí očakávali. A vyzerá to tak, že mnohí, ktorí tento názor majú, ju s ním priamo konfrontovali prostredníctvom správ na sociálnej sieti.

No a známej plavovláske už úplne rupli nervy. Všetkým totiž venovala jasné vyjadrenie, v ktorom si neodpustila ani vulgarizmy, čo u nej naozaj nebýva zvykom. „Pozrite sa. To, že tu každý deň nevyplakávam ako 99% ľudí, čo ani na Ukrajine nemajú rodinu, neznamená, že je to u nás ružové. Týka sa ma to celé oveľa viac, ako si myslíte,” začala Kucherenko.

Galéria fotiek (4)

A potom pritvrdila. „Nemám potrebu sa vám, k**va, spovedať! Pred dvomi dňami sme chceli meniť letenky, lebo situácia je vážne zlá,” napísala Silvia, ktorá bola v čase vypuknutia otvoreného konfliktu na dovolenke aj so svojím synčekom, no dnes už sa nachádzajú na Slovensku. „Viete ho*no, čo prežívame,” odkázala všetkým, ktorí ju osočovali.

Silvia sa momentálne snaží najmä o to, aby svojho syna uchránila pred strachom a stresom

Zdroj: Instagram SK

„Máme tam polovicu rodiny. Celá Sergejova - a tým pádom aj moja. Naozaj sme mali zlé dni. Aj máme. Ale fňukanie nikomu nepomôže. Veľkú časť rodiny máme v Kyjeve! Deti museli odísť od otcov! Tak nemoralizujte a nepíšte mi hlúposti. Alexander tam má deda. A viac vám k tomu nepoviem, lebo je vás ho*no do toho,” zakončila Silvia.

Neskôr ešte priznala, ako sa postavila k tomu, aby svojho synčeka uchránila pred strachom. „Je na mne, ako Alexandrovi rozumne vysvetlím, čo sa deje. Nebudem stresovať dieťa. Keď sa ma pýtal, či je vojna, odpovedala som, nie, neboj sa. Nebudem zaťažovať jeho hlavu,” dodala na záver Kucherenko.