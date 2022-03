Diváci Markízy v šoku: Svadba na prvý pohľad sa začala... Veď to je EX Roba VITTEKA!

Už pred pár dňami sa na obrazovky dostali upútavky k prvej epizóde, kde si svoje "áno naslepo" povedali študentka Kain a manažér Dušan. Tento párik na mnohých pôsobí ako z časopisu, keďže ako nevesta, tak aj ženích sú skutočne mimoriadne atraktívni. Nečudo, že niektorí diváci mali oči len pre prvú krásnu dvojicu. No iní si všimli čosi celkom iné.

V prvej epizóde Svadby na prvý pohľad si svoje áno povedali Karin a Dušan

A síce, že medzi svadobčanmi sa objavila druhá vicemiss Miss Universe z roku 2012 Martina Grešová. Na jej pôsobenie v súťaži krásy síce niektorí zrejme zabudli, no viac ako bývalá bojovníčka o titul krásy sa ľudom do povedomia zapísala v posledných rokoch. A to jednak tým, že sa začala venovať módnemu dizajnu, jej meno však bolo omnoho viac skloňované pre jej bývalých prominentných partnerov na čele s Robertom Vittekom, s ktorým randila v roku 2019.

Na mužov síce veľmi šťastie nemala, no dopriala aspoň svojej kamarátke, ktorú prišla podporiť na jej svadbu. Martina je totiž dobrou priateľkou televíznej nevesty Karin, a práve preto sexi brunetka po jeho boku nechýbala ani počas veľkého dňa, keď sa mladá kráska prvýkrát stretla so svojich ženíchom. A dobre urobila. Kamery boli totiž prítomné aj pri ich rozhovore o Dušanovi, kde Grešová výber odborníkov odobrila.

A hoci boli sympatie mladej dvojice obojstranné a ružovo to videli aj ich najbližší, už niekoľkokrát sa ukázalo, že to stačiť nemusí. To, ako to medzi Karin a Dušanom dopadlo, sa však dozvieme až počas samotného finále šou...

