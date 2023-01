Krásna Slovenka z Discopříbehu: Luxusný život s bohatým Švajčiarom!

Na konkurze do Discopříběhu uspela medzi stovkou modeliek. Vo filmovej kariére ale Mariana Slováková nepokračovala. „Ja by som pokojne pokračovala. Bola som v prvom ročníku strednej ekonomickej školy v Bratislave a režiséri mi volali do školy. Mohla som točiť – mohla som byť rovno v troch rozprávkach. Lenže to nepodporovala tá škola, mala som smolu. Je zázrak, že sa vôbec natočil ten Discopříběh. Nakrúcalo sa cez prázdniny. Inak mi to škola zakázala, a to aj napriek tomu, že som sa dobre učila,” prezradila Miluši Bittnerovej v šou Na kafeečko.

Na konci roka 1989 Mariana emigrovala a vo Švajčiarsku prežívala vzťah, kvôli ktorému ju mnohí označovali za zlatokopku. Žila s bohatým podnikateľom, s ktorým precestovala celý svet. Hoci bol okrem iného aj filmový producent, kariéru herečky si ani pri ňom nevybudovala. „Nechcel žiť so ženou, ktorá by hrala,” priznala blondínka.

Nakoniec sa rozhodla, že bude pracovať v jeho firmách alebo študovať. „Zaplatil mi školy, takže som študovala nemčinu a francúzštinu a neskôr ešte na Floride angličtinu. Ale nechcel, aby som u neho pracovala. Hovoril, že ma chce vidieť, chce so mnou byť a cestovať,” uviedla.

V čase, keď sa s týmto mužom zoznámila, mal za sebou tragédiu, zomrela mu pri nehode takmer celá rodina – dve deti, manželka aj sestra. „Myslím, že keď je nejaký zámožný muž, ktorému sa stane tragédia, tak nechce byť ľutovaný. On ten smútok potreboval prekryť mladou krvou. Chcel vedľa seba niekoho mladého, energického, nejakú nádej. Nejaký štart. Ja som vedela, že som možno nejaký medzičlánok a že bude potrebovať staršiu ženu. Medzi nami bol rozdiel 24 rokov,” vyhlásila pred kamerou.

Nakoniec sa po šiestich rokoch strávených vo Švajčiarsku opäť vrátila na Slovensko, kde spoznala lekára Martina a toho si po rokoch spoločného života vzala za manžela. Odvtedy sa volá Konečná a majú spolu už 16-ročnú dcéru.