Česká hviezda čelí KRITIKE: Medaily od Putina sa NECHCE vzdať!

PRAHA - Málokto má pre to pochopenie! Jaromír Nohavica (68) je obľúbený spevák a pesničkár nielen v rodnej Českej republike, ale aj v našich končinách. V týchto dňoch však učinil rozhodnutie, ktoré mu na popularite veľmi nepridá.

Vladimír Putin je meno, ktoré je v týchto dňoch asi jedno z tých najviac skloňovaných. Celý svet s hrôzou sleduje, ako bude pokračovať situácia v susednej Ukrajine. Tú totiž v uplynulý štvrtok napadli ruské vojská.

Množstvo jedincov pri myšlienke na prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina pochytí úzkosť, niektorých zachváti hnev a slovenský spisovateľ a prekladateľ Ján Štrasser si napríklad povedal, že s týmto človekom nemieni mať nič spoločné...

Ako informuje TASR, na protest proti ruskej invázii na Ukrajinu sa rozhodol vzdať ocenenia Puškinova medaila, ktorú v roku 2004 dostal za preklad diela Alexandra Sergejeviča Puškina s názvom Eugen Onegin. „Žiaľ, je to tiež Putinova medaila. Certifikát o jej udelení podpísal prezident Ruskej federácie,” uviedol na margo toho Štrasser.

Úplne iný názor na Puškinovu medailu zastáva český spevák Jaromír Nohavica. Ten dostal toto ocenenie v roku 2018 priamo z rúk Vladimíra Putina. V porovnaní so slovenským spisovateľom sa jej ani za svet nemieni vzdať. „Nechávam si ju. Puškinovu cenu som dostal za spievanie piesní Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy a nie za bojovanie,” uviedol pre idnes.cz umelec. Keď mal komentovať dianie na Ukrajine, poznamenal len: „Na to sa dá povedať len jediné - Je to hrozné.”

Mnohí jedinci Nohavicovo rozhodnutie odsúdili. Kritiku si neodpustil ani jeho kolega Ivan Hlas. „Vždy som bol lepší muzikant ako Nohavica. A teraz je zjavné, že som aj lepší človek,” vyjadril sa na svojom profile na Facebooku.

