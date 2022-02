Mórová v porote Talentu: ŽENY to majú ŤAŽŠIE!

Diana Mórová je evidentne superžena. Upísala sa tanečnej šou na Markíze a zároveň bude sedieť aj v porote najnovšej série jojkárskej talentovej šou.

Talenty hodnotí od piatej série, ktorá prebiehala v roku 2015. „Keď ma prvýkrát zavolali, pýtala som sa, či tam vôbec patrím. Doteraz mám všelijaké kritiky, ale potom som si povedala, že už to ani netreba čítať. Lebo treba byť aj taký, nie vždy milý. Nedá sa byť stále milý, to je nudné,“ uviedla pre jojkársky web.

Tam zároveň vyjadrila aj myšlienku, že ženy to majú v tejto práci ťažšie ako ich mužskí kolegovia. „My ženy musíme prísť o tri hodiny skôr do práce, aby sme boli krásne. To si nikto neuvedomuje. Musíme prísť skôr, aby sme boli krásne, aby sme nemali opuchnuté oči, už v našom veku. K tomu stojíte na tých opätkoch. Nohy vás bolia. To chlapi nemajú. Oni sa proste oblečú a idú. My sa musíme nalíčiť, obliecť, dať si opätky a to je strašné. Byť stále pekná, usmievavá, vzadu ramená, aby ste aj boli sexi. A oni si tam sedia a rozprávajú sa,“ povedala so smiechom.