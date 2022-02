Známa Slovenka uvažuje nad odchodom z krajiny: Roky sa snažila ale... Obrovské sklamanie!

Slobodnú mamičku nezlomilo ani to, že na výchovu dcérky bola v podstate sama. Teda, pokiaľ by jej oporou nebola vlastná mama, po ktorej pomenovala i svoju rozkošnú Lydku. Lenže Lucia má pocit, že všetka snaha na rozbehnutie vlastného podnikania bola v podstate zbytočná. Minimálne v dnešnej dobe. Keďže Lucia a jej dievčatá rady cestujú na spoločné výlety do zahraničia, fanúšikov zaujímalo, či by si dokázala predstaviť život mimo Slovenska. Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram L.S.

A jej slová pôsobia pomerne jednoznačne. Pôvabná mamina hovorí, že keď už sama dokázala zabezpečiť rodinu tu, nevidí dôvod, prečo by sa jej to nemalo podariť niekde inde. Kotvu vraj v našej krajine necíti a dôležitá je pre ňu celková atmosféra, pozitívna energia a najmä pokoj. Navyše, nemá pocit, že drina, ktorú vynaložila, sa jej vyplatila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram L.S. Keď sa jej fanúšikovia pýtali, či by si dokázala predstaviť že by sa venovala inej práci, mala v tom jasno. „Dokážem sa vzdať mojej práce, pretože som to roky budovala a ho*no z toho,” uviedla a to nie je všetko. Luciu zjavne mrzí, že dnes sa človek najlepšie dokáže zabezpečiť tým, že skrátka iba funguje na sociálnej sieti.

„Na Slovensku je moderné nič nerobiť, len mať Instagram, A vlastne vy to uznávate,” hovorí vizážistka, ktorá sa okrem salónu venuje aj predaju vlastných kozmetických produktov, no uvedomuje si, že u nás sa bez sociálnych sietí len ťažko človek niekam pohne...