Zosnulý Meky Žbirka (†69): Roky zanedbával svoje zdravie...

PRAHA - Smrť Miroslava Žbirku bola pre fanúšikov obrovským šokom. Ako však prezradila vdova Kateřina, spevák mal dlhodobo zlú imunitu. Nikdy sa so žiadnou chorobou totiž poriadne neliečil a vždy sa rýchlo ponáhľal na koncertné pódiá...

Miro Žbirka opustil tento svet 10. novembra 2021. Hoci bol pred svojou smrťou hospitalizovaný, nikto nepredpokladal, že zápal pľúc by sa mu mohol stať osudným.

Spevák však dlhodobo zanedbával svoje zdravie, a tak jeho telo nemalo dosť síl bojovať. „Meky mal dlhodobo zlú imunitu. Aj keď bol prechladnutý, nikdy to nevyležal poriadne, chcel sa fanúšikom rozdať, v podstate na každé turné išiel s antibiotikami, takže si vypestoval už aj rôzne alergie na antibiotiká,” prezradila vdova Katka v relácii Interview 24 na ČT.

Ďalšiu úlohu mohla zohrať aj dedičnosť. „Opakovane mal zápaly pľúc, podobne ako jeho maminka, takže to mal asi aj v génoch,” myslí si žena, ktorá strávila po jeho boku 35 rokov a mala s ním dve deti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Ako ďalej prezradila, stále sa správa, akoby Meky žil. Ako sme už informovali, naďalej spravuje jeho účty na sociálnych sieťach a živo komunikuje s fanúšikmi. Okrem nej prispieva aj syn David a niekedy Žbirkovo vydavateľstvo.

A Katka naďalej plní úlohy, ktoré jej manžel zanechal. „Musím povedať, že on mi nechal toľko úloh, že ja mám pocit každý deň, že tu stále je a že ma úkoluje. Mám toho toľko, že nemám čas na to myslieť, nie je tam vlastne žiadne prázdno. Zatiaľ nenastalo. Či nastane niekedy v budúcnosti, to nemôžem vedieť,” uviedla.