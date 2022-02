ODHALENÉ! Nahé fotky celebrít sú kampaň: Kavaschovej sa TO ale reálne stalo!

Dominika Kavaschová dnes priznala, že príbeh s vydieraním kvôli jej nahým fotografiám je súčasťou kampane o bezpečnosti na internete, za ktorou stojí istý mobilný operátor.

Keď ju však oslovili, okamžite to v nej vyvolalo nepríjemné pocity. „Tak mňa hneď zalial pot, lebo sa mi vybavili fakt nepekné spomienky, lebo príbeh, ktorý som vám povedala, síce nebol aktuálny, ale naozaj sa stal a stal sa pred niekoľkými rokmi,” prezradila herečka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram DK

Prešla si tým, keď bola ešte len študentkou. „Tá predstava, že mi niekto zničí to, na čom tak veľmi driem, pracujem a na čom mi tak veľmi záleží, hneď na začiatku bola pre mňa nepredstaviteľná. Lebo to je hrozná predstava. Tá predstava, že niekto manipuluje vašimi osobnými vecami a vy neviete, kto to je, je hrozná,” uviedla.

Práve preto sa rozhodla do kampane ísť. Ako prezradila, tiež často ignoruje všeobecné varovania a presvedčí ju až reálna skúsenosť niekoho známeho alebo blízkeho. „Naozaj mám tú skúsenosť, že internet je nebezpečné miesto a okrem nás dospelých sa na ňom vlastne pohybujú aj tí najmenší, čo je dosť veľký prúser. Tak som hneď súhlasila a stala som sa tvárou tejto kampane. Pre mňa to bolo dôležité ísť do toho,” povedala.

Ako dodala, dostala veľa podporným správ, no ozvali sa aj takí, ktorí si niečím podobným tiež prešli. A práve preto si Dominika myslí, že sa tejto téme naozaj treba venovať a treba si dávať na internete pozor.