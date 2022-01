Slovenské celebrity VYDIERANÉ hackermi: Po Kavaschovej CHCÚ PENIAZE aj od Drobnej… Jej NAHÉ FOTO už kolujú internetom!

BRATISLAVA - Slovenské celebrity pod paľbou hackera! Herečka Dominika Kavaschová včera vyšla na verejnosť so šokujúcim odhalením - niekto sa jej totiž začal vyhrážať, že zverejní jej nahé fotky, ak mu nezaplatí mastnú sumičku peňazí. Nie je v tom však sama. Neskôr sa k rovnakému problému priznala aj speváčka Emma Drobná so svojím priateľom, futbalistom Filipom Šebom. Scenár bol rovnaký, no... Ich intímne zábery už kolujú po internete!

Herečka Dominika Kavaschová sa minulý rok stala mamou dcérky Maye. No namiesto toho, aby si v týchto chvíľach užívala čarovné okamihy rodičovského života, rieši poriadne nepríjemnú záležitosť. Na sociálnej sieti Instagram včera oznámila, že ju ktosi vydiera, aby zaplatila poriadne mastnú sumičku peňazí, inak sa jej intímne zábery objavia na internete.

Správu si markizáčka všimla až s odstupom času... Medzitým nedočkavý hacker stihol dokázať, že šteklivými zábermi z Dominikinho súkromia reálne disponuje. „Vtedy som si uvedomila, že mám intímne fotky. Dala by som aj ruku do ohňa, že som tie fotky dokonca aj vymazala, čiže neviem, ako sa k nim ten človek dostal,“ povedala herečka v príbehu na Instagrame.

Kavaschovej nepríjemná skúsenosť šokovala širokú verejnosť, no viaceré jej kolegyne až tak veľmi nie... Podobnú skúsenosť totiž majú aj ony. Najprv sa ozvala Zdena Studenková. „Ja som tiež dostala niekoľko výhražných mailov, že na mňa niečo majú, že mám zaplatiť určitú sumu. Nie som si vôbec vedomá toho, že by niekto mohol mať nejaké moje fotografie, ktoré by boli takého druhu, ako spomínala Dominika. Napriek tomu si myslím, že je hrozné, že ten človek to skúšal aj na mňa. Že sa zľaknem, že sa niekde niečo objaví, no neobjaví nič. Pridávam sa k tomu, čo povedala Dominika a vyzývam ľudí, aby boli obozretní a dávali si pozor, čo si nahrávajú a čo zdieľajú,“ povedala herečka.

Ona mala to šťastie, že doposiaľ natrafila len na ľudí, ktorí zrejme v rukách žiadne fotky reálne nemali, no skúšali, či z nej predsa len nejaké peniaze nevymámia. Bohužiaľ, horšiu skúsenosť majú speváčka Emma Drobná a jej priateľ futbalista Filip Šebo. Po všetkých týchto verejných priznaniach sa na sociálnej sieti Instagram rozhovorili aj oni. Tiež dostali mail od hackera, tiež od nich žiadal peniaze, lebo inak zverejní ich šteklivé fotky...

A bohužiaľ, ten svoje sľuby aj naplnil. Ako dvojica priznala, mohli sa presvedčiť, že ich intímne fotky reálne kolujú po internete. A preto sa rozhodli pre radikálne riešenie. „Mrzí nás táto situácia. Necítime sa safe, a preto s Filipom odchádzame z Instagramu. Dúfam, že nás pochopíte,“ zverejnila dvojica. Celé ich vyjadrenie si môžete vypočuť vo videu nižšie.