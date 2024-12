Známa Češka v OHROZENÍ života: Zrážka s kamiónom... V aute mala aj syna (1)!

Dominika Myslivcová (Zdroj: Instagram DM)

OSTRAVA - Známa Češka bola v ohrození života. Cestou z Ostravy do Prahy to do nej napálil kamión. V aute s ňou bol aj jej synček!

Dominika Myslivcová je zdatná šoférka. Jazdí na luxusnom aute, ktoré na istý čas vymenila za inú značku. Všetci si však mysleli, že má nové vozidlo, no pravda je iná. Svoje musela odniesť do servisu. „A len odpoveď na vaše otázky, nie nemám nové auto. Je to len náhradné vozidlo," začala v úvode.

Stala sa jej totiž vážna nehoda. „Ja som to nikde nezdieľala, ani som na to nemala náladu. Minulý týždeň, keď sme išli s malým z Ostravy do Prahy, tak do nás narazil kamión. Vďakabohu sa nič nestalo. Ani na to nechcem už myslieť. Jazdite opatrne," povedala s tým, že to bola vina kamionistu. Zdieľala aj fotografiu z búračky.

(Zdroj: Instagram DM)