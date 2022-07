Raper Ego v uliciach Bratislavy s NEZNÁMOU ženou: Michal, ale TOTO NIE JE tvoja manželka!

Raper Ego má už viac ako 20 rokov po svojom boku jednu ženu, ktorú si pred 13 rokmi zobral aj za manželku. Dvojica má spolu dve dcérky - Ninku a Sofinku a hudobník aj po rokoch svojej polovičke verejne vyznáva lásku. Minulý rok jej dokonca napísal pieseň s názvom Zatmenie.

O to väčším prekvapením sú informácie, že raper bol cez víkend videný pred známym nákupným centrom v Bratislave, ako sa skrýva s neznámou plavovláskou. Identitu ženy sme sa nedozvedeli, no dvojica si vraj vymieňala nežné pohľady. Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotného hudobníka, no na naše správy zatiaľ ereagoval.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Tip čitateľa

