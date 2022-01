Barbora Švidraňová šokovala fanúšikov: FOTO Veľká zmena... KRÁTKE VLASY na chlapca!

BRATISLAVA - Keď sa povie meno Barbora Švidraňová, v hlave vám vyskočí obrázok nádhernej ženy s jej typickými ryšavými vlasmi. Tie sú jej poznávacím znakom a s ich farbou veľmi neexperimentuje, hoci ich mala svojho času zafarbené na hnedo. No namiesto odtieňa teraz prekvapila inou zmenou!

Kultúra konečne aspoň pomaličky otvára svoje brány, a tak si na svoje prídu nadšenci hudby či divadla. Herci sa nevedeli dočkať návratu pred divákov a javisko si aktuálne plnými dúškami užíva aj Barbora Švidraňová. Temperamentná ryšavka pôsobí v Mestskom divadle Žilina, kde aktuálne pripravujú predstavenie Anna Karenina.

Herečka a speváčka sa už podelila o niekoľko záberov zo skúšok, no najnovšie na Instagram pridala aj fotku zo šatne, ktorá na prvý pohľad mnohých prekvapila. Namiesto svojej hrivy po plecia má totiž Barbora ryšavé vlasy zostrihané na krátko. A hoci jej sledovatelia nadšene písali, že ide o parádnu zmenu, vyšlo najavo, že je to len parochňa.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram B.S.

Jedna fanúšička sa totiž pozastavila nad tým že s krátkymi vlasmi je ešte viac starostí než s tými dlhými. „No veď toto. Ale láka to. Chvalabohu, v práci si užijem parochňu a potom ma to prejde,” prezradila Švidraňová, ktorej by takýto zostrih naozaj pristal. A čo si myslíte vy?