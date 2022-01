Kollárova EX sa VYZLIEKLA pred objektívom: HORÚCE FOTO... To je ale SEXI mamička!

BRATISLAVA - Páni, držte si klobúky! Meno Barbara Bátorová nie je pre verejnosť neznámym pojmom. Tmavovláska sa dostala do povedomia verejnosti pred desiatimi rokmi, kedy bola spájaná s Borisom Kollárom. Ten bol v tom čase "len" známym podnikateľom, z ktorého sa po rokoch stal súčasný predseda parlamentu. No za dlhé obdobie, ktoré uplynulo od ich spoločného romániku, sa zmenila i Barbara...

Barbara pred rokmi pútala pozornosť najmä vďaka erotickým fotografiám či rôznym skrášľovacím zákrokom, pre ktoré ju ľudia označovali ako "umelinu", keďže to s nimi pomerne preháňala. Ibaže, ako sa hovorí, mladosť - pochabosť. Niekdajšia Kollárova priateľka už dávno nie je tým, čím bola kedysi. Pôvabná tridsiatnička už dlhé obdobie pôsobí čoraz prirodzenejšie a zmenili sa aj jej priority.

Barbora Bátorová prešla počas rokov obrovskou zmenou Zdroj: Instagram B.B.

Už tri roky sa totiž teší z rozkošnej dcérky Maríny, ktorej venuje všetok svoj voľný čas. Meno jej otecka pred verejnosťou tají, hoci s ním už nejaký čas nežije a maličkú vychováva sama. No aj napriek tomu, že sa z kedysi kontroverznej tmavovlásky stala mamička, stále dbá na svoj zovňajšok.

Ibaže so skrášľovaním to už nepreháňa tak, ako v minulosti. Už zopárkrát sa nechala počuť, že si do svedomia vstúpila, aj čo sa týka vylepšení ako takých. Dnes vraj mnohé z nich ľutuje - v dobrom nespomína na zväčšovanie pier ani plastiku poprsia.

Barbora Bátorová s dcérkou Marínou Zdroj: Intagram B.B.

No a nemenej podstatným detailom, ktorý prešiel zmenou, je to, ako sa Barbora prezentuje. Dnes už by ste na jej profile márne hľadali vyslovene provokatívne zábery ako z pánskych časopisov. Hoci je na svoju ženskosť patrične hrdá a nemá problém odhaliť krivky, robí to len v medziach, kedy to nepôsobí lacno. A urobila tak aj nedávno, keď sa zverila do rúk známeho fotografa Pavla Bobeka, ktorý ju zvečnil v sexi spodnej bielizni.

Ten už nafotil mnoho známych žien, ktoré pred jeho objektívom zhodili oblečenie, no dobre vedeli, prečo si vybrali práve jeho. Napriek tomu, že má Barbora na sebe len úsporné kúsky látky a tá dokonca presvitá, celý výsledok je veľmi ženský, zvodný, no z fotky zároveň necítiť nič vulgárne. A tá postava? K tomu len ťažko niečo dodať... Tomu sa povie sexi mama!