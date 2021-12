Mrazivé slová Wandy Hrycovej: Uplynulo 13 rokov od smrti brata Huga (†22)… Obviňovala seba!

Obdobie Vianoc sa rodine Wandy Adamik Hrycovej už navždy bude spájať s tragédiou, ktorá sa v roku 2008 stala len 3 dni pred sviatkami pokoja a mieru. Jej brat Hugo mal totiž 21. decembra tragickú autonehodu, pri ktorej zomrel. V ten večer pritom oslavoval svoje víťazstvo nad rakovinou semenníkov.

Hugo Hryc sa zabil pri nehode... auto roztrhlo na polovicu!

„Náhodný vodič dnes nadránom krátko po tretej hodine nahlásil tragickú dopravnú nehodu na Hodonínskej ulici v bratislavskom Lamači, kde z doposiaľ nezistených príčin havarovala Honda Accord s českým evidenčným číslom,“ povedala vtedy bratislavská policajná hovorkyňa Alena Toševová.

Červená Honda Accord išla podľa hasičov približne 200-kilometrovou rýchlosťou, vybočila z cesty a vletela do stĺpa. Za volantom mal sedieť Hugov kamarát Jakub Karas. Náraz bol tak silný, že stĺp auto doslova rozrezal na dve polovice. Motor skončil v záhrade asi 20 metrov od vraku.

Len tri dni pred Vianocami sa v roku 2008 stala tragická autonehoda, pri ktorej zomrel Hugo Hryc.

V havarovanom aute zostali zakliesnené 2 osoby. Obe mali ťažké zranenia vnútorných orgánov. Hryc zomrel okamžite po náraze, mal devastačné poranenia hlavy, jeho kamarát Jakub ešte žil, keď na miesto prišli záchranári. Mal odtrhnutý členok a polámanú lebku. Zomrel necelé tri hodiny po Hugovi.

Včera od tejto tragédie uplynulo už 13 rokov a Wanda si na bolestnú stratu brata zaspomínala. Jeho smrť pripisovala za vinu aj sebe a dodnes sa s ňou vraj nedokáže zmieriť.

„Toto je jedna z našich posledných spoločných fotiek, urobená pár mesiacov pred najhorším dňom môjho života. Dnes je to presne 13 rokov, čo si nás náhle, bez rozlúčky a úplne nezmyselne opustil. Prešla som si kadejakými fázami smútenia, od počiatočného šoku a popierania tejto otrasnej udalosti, cez fázu hnevu na teba, na Kuba, vlastne na celý svet... Potom dokonca fázou sebaobviňovania, prečo som ťa vtedy neprinútila ísť so mnou do Milána, hoc proti tvojej vôli. Neviem, čím všetkým si budem musieť ešte prejsť, aby som tvoj odchod napokon prijala. Nepodarilo sa mi to ani po toľkých rokoch. Chýbaš, Huhu,“ napísala k smutnému výročiu Wanda.