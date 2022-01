Producentka Hrycová má jasno: Herectvo? To je hrozné povolanie!

BRATISLAVA - Producentka Wanda Hrycová mala vo výbere svojho povolania jasno už dávno. Vďaka otcovi, hercovi Andymu Hrycovi, sa dostala už ako dieťa na pľac, no stáť pred kamerami ju práve nikdy nelákalo...

Wanda Adamik Hrycová je podpísaná pod mnohými úspešnými filmami ako producentka. V tomto umeleckom prostredí bola ako doma už odmalička, veď je dcérou známeho herca Andyho Hryca. Vďaka tomu sa dostala na filmový pľac či do divadla.

Zdroj: Facebook W.A.H.

„Ja som nikdy nič iné nechcela robiť,” povedala k výberu svojho povolania v relácii Zvedavá Zuza. Napriek tomu sa jej Zuzana Vačková spýtala, či netúžila byť niekedy herečkou. „Ježiš, nie, veď to je hrozné povolanie!” vyhŕkla Wanda úprimne.

Samozrejme, myslela tým náročnosť hereckej profesie a to, že práve pre ňu nie je úplne vhodná. „Nemám ani tú mieru sebadôvery, ani tú mieru exhibicionizmu, ani tú túžbu hrať niekoho iného. Nikdy ma to nebavilo, navyše, keď som videla, ako ho v januári hádžu do jazera... Radšej budem v teple za tou kamerou,” povedala.

Zdroj: Vlado Anjel