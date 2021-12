Vianoce Eriky Judínyovej a Štefana Skrúcaného: Z moderátorky je žienka domáca... V TOMTO sme veľmi konzervatívni!

BRATISLAVA - Konečne prichádzajú najkrajšie sviatky, na ktoré sme sa tešili celý rok. A hoci sú poznačené nepríjemnou situáciou okolo koronavírusu, stráviť Vianoce v zdraví a po boku našich milovaných je to najviac, čo si môžeme priať. Herec a moderátor Štefan Skrúcaný sa v decembri zvykol poriadne obracať. Práce je však teraz menej, a tak si aspoň môže viac času vychutnávať so svojou rodinkou - manželkou Erikou Judínyovou a ich dcérkou Ellou.

„Mám to teraz 2 v 1. Mám kľud, lebo ho musím mať, ale zároveň je to dobré v tom, že sa človek môže sústrediť na svojich najbližších a chvíle doma. Za normálnych okolností bola celá naša branža v tomto čase rozlietaná po televíznych programoch, vianočných večierkoch... Pamätám si, že v 2019 som mal tak nabitý december, že som dopoludnia chodieval na infúziu do žily, céčko s kalciom, aby som večer mohol rozprávať a spievať niekde v programe,” prezradil pre Topky.sk herec s tým, že pokoj mu do istej miery vyhovuje, no po dvoch rokoch by to aj mohlo skončiť.

Tieto sviatky sú už druhými, ktoré si Erikou užívajú ako rodinka aj s ich malou princeznou. „Malá Ella zmenila celý náš svet. Neriešim, či nejaké večierky sú alebo nie. Teším sa z toho, že sme každý deň spolu. Naozaj si to užívam tak, ako som si detstvo mojich starších detí neužil. To dennodenné detstvo mi trošku ušlo tým, že polovicu týždňa sme boli niekde preč,” vysvetlil nám sympatický umelec.

Zdroj: Instagram E.J.

Moderátor sa aj v minulosti zvykol pýšiť tým, že jeho pôvabná polovička nie je len krásna a inteligentná, no je aj vynikajúca gazdinka. A s príchodom dcérky a mamičkovských povinností sa v kuchyni obracia ešte viac. „Z Eriky sa narodením Elly naozaj stala žienka domáca. Každý deň vyvára a pomaličky si aj začíname sťahovať sezónne veci do domu. Elle do toho robí každý deň nejaké iné jedlo, je to náročné, ale užíva si, že má pracovné voľno a všetko úsilie sústreďuje na nás,” pochvaľuje si Štefan Skrúcaný.

V rozhovore nám porozprával aj o tom, ako kedysi trávil Vianoce či Silvestra, no porovnal aj to, ako sa darčeky nakupovali v minulosti, keď nebolo toľko možností. Bola to krajšia doba? To sa dozviete vo videu vyššie!