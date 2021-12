VIDEO Exmarkizáčka ŠOKuje: Schmatla nožnice a… Dlhé vlasy ostrihala na JEŽKA!

Aicha z Love Islandu si ostrihala vlasy na ježka.

Zdroj: Tik Tok/Instagram

BRATISLAVA - Čo to urobila?! Viktoria Niang alias Aicha sa do povedomia verejnosti dostala vďaka šou Love Island. Tam sa krásna mulatka okrem tip-top postavičky pýšila aj dlhými blond vlasmi zapletenými do copíkov. Po návrate do reality účes zmenila a hrdila sa tmavými brčkami... No aj to je už minulosťou. Kráska zverejnila video, na ktorom sa vystrihala na ježka!