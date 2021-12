Slovenský spevák doprial LUXUSNÝ vianočný darček: TOTO si už človek len tak nedovolí... Bol to BOJ!

Krátko pred Vianocami nám Jakub prezradil, že darčeky ešte nemá, no vraj to u neho nie je nič nezvyčajné. Na nákupy toho, čo poteší jeho najbližších, má zaručený, no poriadne netypický grif. Na poslednú chvíľu ich totiž kupuje schválne. „Vždy chodím do obchodu 22. decembra a vykúpim, čo zostalo. Nemusím tým pádom premýšľať, lebo už nie je veľký výber a ja mám zvyčajne problém sa rozhodovať,” prezradil pre Topky.sk so smiechom.

Prešpekulovaný je aj ohľadom darčekov pre rodičov. Okrem toho, čo by urobilo radosť im, myslí aj na seba. „Väčšinou sa snažím kúpiť rodičom niečo väčšie, na čo šetrím. Ale vlastne to kupujem aj kvôli sebe - ako kávovar, aby som mal kávu, keď k nim prídem. Veľký televízor, lebo mali menší, než na aký som zvyknutý,” nešetril Jakub úprimnosťou. Výhra je teda na oboch stranách.

Tento rok však obdaroval sám seba a tomu, čo si zakúpil, sa už nič tak ľahko nevyrovná. Nebolo to jednoduché a muzikant to doslova označil ako boj. O čo ide, sa dozviete v rozhovore vyššie, kde nám Jakub prezradil aj to, prečo tento rok strávi menej času s rodinou a zaspomínal si aj na darček z detstva, kvôli ktorému bol naozaj smutný!