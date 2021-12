Peter Marcin a jeho syn si každý rok dávajú TENTO darček: Je to PRE DETI, ale... No a čo!

BRATISLAVA - Každá rodina má počas vianočného obdobia nejaké svoje špeciálne tradície a zvyklosti. No a inak to nie je ani v rodine Petra Marcina. Obľúbený herec a zabávač nám prezradil, čím ho dokáže Ježiško naozaj potešiť a porozprával nám o tom, ako doma trávia najkrajšie sviatky v roku...

Petra Marcina sme zastihli krátko pred Vianocami pred štúdiami RTVS, kde pár dní predtým pripravoval špeciálne silvestrovské vydanie šou Neskoro večer. Prezradil nám, že starosti okolo vianočných príprav nemá, pretože sú s manželkou zvyknutí riešiť všetko na poslednú chvíľu. „A keďže nemáme malé deti, nemáme žiadny stres z darčekov. S manželkou si povieme, čo by sme asi tak chceli, no a ten druhý to potom nenápadne kúpi,” prezradil pre Topky.sk s úsmevom.

Peter Marcin a jeho syn majú špeciálnu vianočnú tradíciu. Zdroj: Topky

Podľa dohody si kupujú jeden hodnotnejší dar, no chýbať nesmú ani tajné maličkosti. Do rodiny by vraj uvítal už aj nejakých tých menších členov, aby Ježiško mal koho poriadne prekvapiť. „Už čakám na vnúčatá teším sa. Dúfam, že čoskoro,” adresoval "nenápadne" svojmu synovi Petrovi mladšiemu.

No a kým o deťoch je zatiaľ iba reč, nefalšovanú radosť tých najmenších si moderátor s jeho synom vynahradzujú aspoň tradičným darom, ktorý nesmie chýbať. A z takejto vecičky sa zvyčajne tešia najmä deti! O čo ide, sa dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám Peter Marcin prezradil aj to, akú má vianočnú "superschopnosť". Fúha, tak toto by sa vám pri štedrej večeri skutočne zišlo!

