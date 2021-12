Známa blondína dostala COVID: Je to krásne... Preboha, to čo tliacha?!

Barbara Kautmanová sa stala súčasťou českého šoubiznisu v čase, keď si prostredníctvom televíznej šou Vem si mě! hľadala lásku. Súťaž napokon vyhrala a s ňou aj srdce milionára Michala Červína, ktorý bol v podstate hlavnou výhrou. Dvojica tvorila pár aj mimo kamier a spája ich dcéra Rozárka. Ešte počas tehotenstva sa však rozišli a milionár skončil za mrežami kvôli podvodom.

Barbara Kautmanová s dcérou. Zdroj: profimedia.sk

Známa blondínka je momentálne single. A tento stav využila k tomu, aby nezvyčajným spôsobom okomentovala to, že sa nakazila covidom. „Tak už nie som sama. Tak dlho to skúšal, až sa do mňa dostal. Je to krásne. Je, spí a netflixuje so mnou, spoznal aj moju dcéru. Nezhodneme sa ale na dosť veciach a pochopil, že ma už čoskoro opustí,” znie urývok zo statusu, ktorý kráska zverejnila na internete.

Hoci chcela Barbara byť originálna, na mnohých môžu jej slová pôsobiť rozpačito. Mnohí jedinci, ktorí s ochorením bojovali, či ľudia, ktorí o niekoho prišli, sa totiž zhodnú v tom, že covid-19 rozhodne nie je žiadna sranda.