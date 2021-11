Šokujúce priznanie Maroša Kramára (62): Ako mladý bol SEXUÁLNE OBŤAŽOVANÝ… Od chlapa!

BRATISLAVA - O sexuálnom obťažovaní sa hovorí najmä v súvislosti so ženami. Často sa však obeťami stávajú aj muži. Aktuálne svoju 13. komnatu odhalil aj známy slovenský herec Maroš Kramár (62). Ako mladého začínajúceho umelca ho totiž opakovane obťažoval homosexuálny režisér!

Pred rokom sa Maroš Kramár stal štvancom kvôli letmému dotyku maskérkinho zadku počas prestávky pri nakrúcaní relácie Inkognito. Na verejnosti sa to okamžite začalo prepierať a mnohí to dokonca nazvali sexuálnym útokom. Herec sa však bránil, že takto zneužívanie rozhodne nevyzerá. A vie o čom hovorí, sám ho totiž v minulosti okúsil na vlastnej koži.

Svoju trinástku komnatu Kramár odhalil v rozhovore pre český portál idnes.cz. „Ako mladého herca ma opakovane obťažoval homosexuálny režisér,“ prekvapil slovenský herec. „A nebol jediný. Bolo ich dokonca viac,“ priznáva idol žien. Za svoje nie dokonca musel častokrát platiť. „Raz som prišiel o krásnu rolu vo filme,“ šokuje Kramár. Príliš sa však minulosťou netrápi a s režisérmi bol neskôr kamarát.

Maroš Kramár v mladosti prišiel o rolu, pretože sa nevyspal s homosexuálnym režisérom. Zdroj: Archív STV

Necítil sa totiž ako obeť. „Vždy som to zvládol. S tým človekom sme si to vždy vyrozprávali. A niekedy sme sa dokonca stali priateľmi. Preto dnes nemám potrebu tých ľudí vydierať niečím, čo sa stalo pred štyridsiatimi rokmi,“ priznáva Kramár. Opačnú skúsenosť má však za svoje neuvážené konanie spred roka Kramár. Negatívne ohlasy si totiž nezlízol len on sám, ale aj jeho deti.

„Mnohé ženy mi na sociálnych sieťach písali, že samy nerozumejú tej hystérii a mám byť pokojný. Lenže ako môžem, keď mojim deťom vypisujovali neznámi ľudia, že majú doma prasáka? Dcére niekto dokonca nadával za to, že proti mne nevystúpila a nezriekla sa ma,“ prezrádza extrémy z minulého roka Maroš.

Minulý rok si Maroš Kramár vyslúžil kritiku za laškovanie s maskérkou počas pauzy pri nakrúcaní relácie Inkognito. Zdroj: Tv Joj/Instagram M.G.