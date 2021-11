Kamil Peteraj na POHREBE Mekyho Žbirku (†69): OSUDNÝ TELEFONÁT... Mal som zlé tušenie!

PRAHA - Vyprevadili ho na večnosť! Včera o 14:00 hodine sa konala posledná rozlúčka s legendou českej i slovenskej hudobnej scény - Mekym Žbirkom. Do priestorov pražského Krematória Strašnice prišli mnohí jeho priatelia a kolegovia. Nechýbal medzi nimi ani textár Kamil Peteraj (76), ktorý so spevákom spolupracoval do poslednej chvíle. Ako počas rozhovoru prezradil, v istom okamihu už však mal tušenie, že sa stane niečo zlé.

Posledná rozlúčka s Mekym Žbirkom (†69): Plačúci hostia... Prišla aj PREZIDENTKA Zuzana Čaputová!

Smútiaca rodina, priatelia a množstvo fanúšikov sa včera lúčilo s legendárnym Mekym Žbirkom. Ten odišiel z tohto sveta v spánku 10. novembra. O tom, že ho sužujú zdravotné problémy, predtým sám informoval. A hoci každý veril, že sa jeho zdravotný stav zlepší, opak bol pravdou. Navždy nás opustil...

„Meky bol naozajstná osobnosť. Okrem skvelých, nezabudnuteľných pesničiek pre mňa vždy ostane symbolom zmyslu pre humor, zmyslu pre fair play a symbolom sčítaného, inteligentného človeka, ktorý na Slovensko priniesol kus anglického džentlmenstva a kus anglicko-slovenského humoru,” zaspomínal si na neho moderátor Štefan Skrúcaný.

VIDEO: Štefan Skrúcaný, Juraj Jakubisko a Juraj Čurný spomínajú na Mekyho Žbirku.

Dlhoročnému kamarátovi a spolupracovníkovi prišiel dať zbohom aj básnik a textár Kamil Peteraj. Ten prezradil, že s Mekym bol v pravidelnom kontakte. „My sme v podstate až do poslednej chvíle konzultovali, pracovali. Jedného dňa som cez Katku zistil, že to už nejde. No a už som mal to zlé tušenie, že teda príde k niečomu zlému,” prezradil Peteraj.

VIDEO: Karel Vágner a Kamil Peteraj spomínajú na Mekyho Žbirku.

