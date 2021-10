Kabelka DRAHÁ JAK SVIŇA: Plačková kúpila prasiatku LUXUSNÚ TAŠKU… Preboha, to je mastná suma!

Kráľovná slovenského Instagramu sa prednedávnom presťahovala do luxusného domu v Miloslave, ktorý si s manželom Reném pomaličky dokončujú a zveľaďujú. Veci z bratislavského bytu však už preniesli a v nehnuteľnosti začali naplno žiť. Tmavovláska si vraj kedysi sľúbila, že len čo odídu z ruchu veľkomesta, zabezpečia si netradičného domáceho miláčika.

„Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, budeme mať prasiatka,” vysvetlila Zuzana na Instagrame, keď fanúšikom predstavila mini prasiatko menom Tinky, a dodala, že by si k nemu radi zabezpečili aj samičku. No a keďže sa manželia netaja tým, že si radi užívajú luxus, to isté dopriali aj svojej novej láske.

Prasiatko Tinky dostalo luxusnú prepravnú tašku Zdroj: Instagram Z.P.

Tinky je vraj mimoriadne inteligentný, rád sa mazná a dokonca aj poslúcha. Najnovšie ho tmavovláska zverila do rúk svojej najlepšej kamarátke. S Reném totiž odleteli na dovolenku a Tinky tak išiel na "prázdniny" k "natešenej tete". No a pri tejto príležitosti mu Zuzana zabezpečila aj štýlovú prepravnú tašku.

Zdroj: Instagram Z.P.

Na klasickú brašňu z bežných obchodov však môžete zabudnúť. Tinky dostal "kabelku" pre zvieratá z dielne Louis Vuitton, ktorej hodnota sa pohybuje od 1500€ až do 4000€, pričom výsledná suma závisí od niekoľkých faktorov, ako je napríklad aj veľkosť. A tomuto výstrelku sa zrejme nikto, kto Zuzanu sleduje, nečuduje. Keď už sa Zuzana presúva súkromnými lietadlami či limuzínami, čo by to bola za influencerku, ak by štýlovú prepravu nedopriala aj svojmu zvieratku...