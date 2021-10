KOLAPS! Bohuš Matuš nezvládol premiéru filmu Karel: Mal v sebe 2 lexauriny a pol fľaše vodky!

Film o Karlovi Gottovi sa pripravoval dlho. Zábery sa natáčali ešte pred maestrovou smrťou a zachytávajú ho aj v momentoch tesne pred smrťou, keď bojoval s ťažkou chorobou. Mnohí sa tak zhliadnutia tejto silnej snímky obávali. Jedným z nich bol aj muzikálový herec Bohuš Matuš, ktorý českého Slávika dobre poznal.

Pred premiérou sa preto musel posilniť, aby vôbec dokázal prísť na miesto konania. „O tom mi ani nehovorte. Než som na film Karel šiel, musel som si dať dva lexauriny a vypisol som pol fľaše vodky, pretože bez toho by som ta vôbec nemohol fungovať,“ priznal pre český portál eXtra.cz Bohuš Matuš. No ani antidepresíva a alkohol nepomohli a spevák film zvládal veľmi ťažko.

Dva roky po smrti Karla Gotta sa do kín dostal film o umelcovi s názvom Karel. Zdroj: Facebook

„Film bol šialený v tom, že i keď boli decentní, natočili to slušne a pekne, tak proste Karel je tam ťažko chorý a presne pred svojim odchodom. Pre mňa to bol hrozný pohľad, pri premietaní som sa zrútil. Lucinka ma musela držať za ruku. Bolo pre mňa príšerné to vidieť,“ priznal umelec, ktorý po tom všetkom odmietol ísť na afterpárty. Prišlo mu to nevhodné.

„Na konci ma pozývali aj na raut, to som ale povedal, že sa to vôbec nehodí, keď to bol film o tak výnimočnom zosnulom umelcovi a ja som sa naozaj na nejaké neviazané veselenie sa necítil. Karla Gotta som nesmierne miloval a jeho smrť ma veľmi rozsekala,“ dodal Bohuš. Okrem neho na premiéru dorazili napríklad Tereza Pergnerová, Hana Gregorová, Lucie Bílá či Dagmar Havlová.

Bohuša Matuša musela jeho manželka Lucinka počas premiéra po celý čas držať za ruku. Zdroj: profimedia.sk

