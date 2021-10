Tri oriešky pre Popolušku sa dočkajú REMAKE-u: TOTO je nová Popelka a... Princ vyzerá ako Turek!

TOTO sú tváre nových hlavných hrdinov!

Zdroj: Filmové studio Barrandov/DEFA

BRATISLAVA - Bude to pocta alebo to skončí katastrofou? Tri oriešky pre Popolušku je obľúbená rozprávka, ktorá bola nakrútená v roku 1973. Vznikla v československej a východonemeckej koprodukcii. Obrovskej popularite sa teší nielen v našich končinách. Práva na jej vysielanie podpísalo 55 krajín. Každý rok sa vraj dokonca vysiela v Spojených Arabských Emirátoch, či severských krajinách vrátane Nórska. A už niekoľko mesiacov sa vie, že rozprávka sa oblečie do nového šatu. Pozrite si prvý trailer!