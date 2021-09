STOPka pre nové Extrémne premeny: Markíza zastavila prípravy... Rozboril pohorel!

BRATISLAVA - Na televízne obrazovky Markízy už nejaký ten rok patria Extrémne premeny, kde ľudia chudnú nadbytočné kilogramy. Pod touto značkou sa však vysiela aj formát, v ktorom sa prerábajú domy. Ten začali v Záhorskej Bystrici tiež pripravovať, no podľa posledných informácií ho zrazu stopli.

Často sa stáva, že konkurenčné televízie pripravujú podobné šou. Keď sa začalo na Markíze chudnúť v Extrémnych premenách, Jojka odvysielala program Reštart, kde chudla napríklad Radka Semivanová, známa zo speváckych šou, či moderátorka Erika Barkolová.

Ten rok sa na Kolibe pustili do projektu Dom snov a Markíza zareagovala chystaním projektu spadajúceho pod značku Extrémne premeny, ktorý diváci v zahraničí poznajú pod názvom Extreme Makeover: Home Edition. V tomto prípade nemalo ísť teda o výstavbu domu snov, ale o prerábanie už existujúceho bývania.

No hoci sa na jar v Záhorskej Bystrici pustili do hľadania vhodných nehnuteľností a ľudí, ktorým splnia sen o premene ich domu, zatiaľ sa táto šou na obrazovky nedostala. A podľa portálu mediaboom.sk sa tam ani neobjaví. „Markíza podľa našich informácií už pred časom stopla prípravy novinky Extrémne premeny – Nový domov, pričom ju do vysielania nenasadí nielen v tomto roku, ale nemusí sa tak stať ani v budúcnosti,” píše portál.

Zdá sa však, že Markíza v tomto prípade dobre odhadla situáciu. Vilo Rozboril so šou Dom snov totiž na Jojke pohorel. Dom snov nasadili na stredu namiesto talentovej šou, no novinka oproti nej poriadne zaostala a dosiahla len podpriemerný podiel divákov.

