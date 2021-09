Drsné podmienky v šou Dom snov: Súťažiaca na ne doplatila... KOLAPS!

Ako prví budú v novej šou Dom snov bojovať o rozprávkovú výhru dva sympatické páry – Veronika s Martinom a Kristína s Milanom. No už pri prvej súťaži si budú musieť siahnuť na dno svojich síl. Ich úlohou bude vyčistiť zarastený kus pozemku plný buriny, kameňov a dreva tak, aby bol vhodný na stavbu základov budúceho domu.

Na Jojke štartuje nová šou Vila Rozborila: 4 páry zabojujú o Dom snov... TOTO sú oni!

Robiť ťažkú manuálnu prácu na slnku a v tropickej horúčave, keď sa teplota na teplomere šplhala k 40 stupňom v tieni, rozhodne nie je jednoduché. Niet preto divu, že už po chvíli sa mladé páry dostávali do kolapsových stavov. „Mne sa točí hlava, je mi strašne zle... Sa bojím, že odpadnem...“ vykríkla Kristína zúfalo. Túžba po výhre ju však aj napriek závratom poháňala vpred. Moderátor Vilo Rozboril preto rýchlo zasiahol.

Kristíne prišlo po čase na slnku zle. Zdroj: Tv Joj

„Počkaj, donesiem ti vodu. Sadni si normálne. Nepreháňaj to. Teraz ťa nechcem zdržiavať, viem, že chceš vyhrať, ale zase odpadnúť nie,“ upozornil súťažiacu a doniesol jej fľašu s vodou. Keď sa osviežila, pokračovala v práci ďalej, no ľahké to určite nebolo. Zo všetkých štyroch mladých ľudí sa lial pot, boli vyčerpaní a bolo vidieť, že majú čo robiť, aby vydržali.

Kristína v šou Dom snov takmer skolabovala. Zdroj: Tv Joj

