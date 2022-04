Problémy slovenskej speváčky: Prasknuté bradavky a... Kríza!

Dojčenie by malo byť úplne prirodzenou súčasťou života. Bohužiaľ, až príliš často ho sprevádzajú rôzne problémy, nepríjemné pre bábätko či čerstvú maminu.

Prechádza si tým aj speváčka Dominika Stará. „Zápaly, prasknuté bradavky, žabky, laktačná kríza v 6 týždňoch... Taká klasika, ktorou si asi musí prejsť každá maminka,” uviedla na sieti Instagram s tým, že napriek všetkým problémom je jej cieľom dojčiť malého Miška čo najdlhšie.

„Pretože aj keď je to náročné a často bolestivé (zatiaľ), je to zároveň niečo neopísateľne prekrásne a to puto, ktoré si takto vytvárame, to je niečo neskutočne silné!” vyhlásila Dominika.

Bohužiaľ, aj celý tento akt pre ňu začal úplne negatívne už v nemocnici. „V pôrodnici mi povedali, že nemám dobré bradavky ani mlieko a musím dávať umelé,” prezradila. Keďže ale dojčiť naozaj chcela, "radu" zdravotnej sestričky neposlúchla. Zároveň ale samozrejme neodsudzuje mamy, ktoré sa tak rozhodnú. „Na dojčenie je naozaj vytváraný veľký tlak. Fľaška nie je smrť, niekedy to proste nejde. Ale vo veľkej väčšine prípadov ide o nedostatok podpory a zlú psychiku,” myslí si speváčka.

Ako dodala, materinská láska sa nemeria tým, či bábätko dostáva prsník alebo fľašku.