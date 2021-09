Veľký RISK moderátorky Vacvalovej: Denne jej krváca z nosa… STRACH z otravy krvi!

Začiatkom septembra Lenka Vacvalová odletela do USA, kde sa rozhodla ísť po stopách svojho prapradedka. Toho pred viac ako 120 rokmi za veľkú mláku vylákala takzvaná zlatá horúčka... No z tej sa už, bohužiaľ, nikdy nevrátil. Moderátorka sa týmto príbehom inšpirovala a rozhodla sa ho zakomponovať do svojho charitatívneho projektu.

Už v minulých rokoch svojimi šialenými behmi vyzbierala stovky tisíc korún pre choré deti. No tentokrát má vyššie ciele - sníva o tom, že sa jej podarí vybehať jeden a pol milióna českých korún, aby z tých peňazí mohla kúpiť špecializovaný operačný stôl na operácie detských pacientov. A ochotná je pre to urobiť naozaj veľa.

Zdroj: Instagram L.V.

Aktuálne je v horách už týždeň a denne beháva viac ako 50 kilometrov vo nadmorskej výške vyše 3500 m.n.m. No a práve prostredie v ktorom sa pohybuje, neprospieva veľmi jej zdravotnému stavu. Denný pohyb a spánok vo vysokej nadmorskej výške má totiž za následok, že sa jej telo dostatočne neregeneruje... No a zdanlivo krehkej moderátorke denne krváca z nosa.

Navyše celodenné nosenie bežeckého batohu v kombinácii s vysokými teplotami a spoteným telom, jej spôsobuje škaredé odreniny na chrbte. No a tu dvíhajú varovný prst jej sledovatelia. Ošúchané miesta sú totiž celé začervenané a pôsobia, akoby sa do nich dostala infekcia. To by však mohlo viesť k Sepse, ktorá sa ľudovo nazýva aj otrava krvi.

Zdroj: Instagram L.V.

Toto by však rozhodne nemala zanedbať. Sepsa je totiž najčastejšia príčina smrti po nezvládnutej infekcii. Vacvalovej snúbenec Honza jej však počas celej cesty výrazne pomáha a na ľahkú váhu neberie ani tento zdravotný problém. Obehal všetky miestne lekárne, aby jej zohnal lieky a postihnuté miesta ošetril. Lenke držíme palce, nech sa jej zadaný cieľ podarí dosiahnuť!