Tajná SVADBA moderátorky Vacvalovej: V sobotu sa VYDÁVA… "ÁNO" na mieste, kde sa to celé začalo!

VYSOKÉ TATRY - Slovenská moderátorka Lenka Vacvalová (32) a jej partner Jan Poláček oslavujú dve výročia - jedno 29. októbra a druhé o 4 mesiace neskôr. Presne toľko totiž ryšavke trvalo, kým si uvedomila, že s Honzom oficiálne tvoria pár. No a podľa našich informácií už zajtra si dvojica povie aj svoje áno. Na mieste, kde to pred štyrmi rokmi celé začalo!

Deň D! Slovenská moderátorka Lenka Vacvalová v posledných rokoch púta pozornosť najmä svojimi bláznivými bežeckými a horolezeckými projektmi. A v podobnom duchu sa niesla aj žiadosť o ruku od jej partnera Jana Poláčka - predniesol ju priamo na vrchu Matterhorn. Dvojici sa radostnú novinku darilo tajiť celé 2 mesiace...

A rovnako by možno mlčali aj pri ďalšom dôležitom životnom kroku. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, snúbenci sa držia tradícií a svadbu zorganizovali do roka a do dňa. Dokonca si nechali aj viac ako dvojmesačnú rezervu. Podľa našich informácií si totiž svoje najdôležitejšie "áno" povedia už zajtra. A rovno na mieste, kde to pred štyrmi rokmi celé začalo.

Lenka a Honza mali totiž svoje prvé rande vo Vysokých Tatrách, spoločne vtedy vyliezli na Gerlachovský štít. No a v slovenských veľhorách v sobotu spečatia aj svoj vzťah. „Svadbu budú mať 23. 4. 2022 o 13:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja. Dvojici gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!